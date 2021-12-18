Украинка снова стала одной из первых

Два арбитра присоединились к перечню. Среди них украинка Екатерина Монзуль и француженка Стефани Фраппар.

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Представительница Франции оказалась в первой категории УЕФА, являющейся второй по престижности после элитной, а Монзуль – во вторую.

В элитную категорию не удалось попасть ни одному из украинских рефери. Однако в первой есть двое: Евгений Арановский и Сергей Бойко. На уровне с Монзуль во вторую категорию входят украинцы Николай Балакин, Алексей Деревинский, Виктор Копиевский, Виталий Романов и Денис Шурман.

В женском списке Фраппар и Монзуль относятся к элитной категории судей. Оба арбитра признавались лучшими среди женщин по версии IFFHS. Украинка – в 2015 году, а француженка – последние три года подряд.

Для арбитров это появление в мужском списке судей означает, что со следующего года они смогут регулярно обслуживать мужские матчи под эгидой УЕФА.

Карьера Монзуль