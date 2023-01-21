Тріумф норвежця Бьо та прорив Прими: результат чоловічої гонки переслідування в Антгольці

У італійському Антгольці завершилася чоловіча гонка переслідування. Українські біатлоністи порадували виступом, покращивши свої результати.

Програму передостаннього дня шостого етапу Кубка світу закривав чоловічий персьют. За підсумками спринту до гонки відібралися четверо українських біатлоністів.

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Проте на старт не зміг вийти Денис Насико, тож гонку розпочали троє українців – Артем Прима, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.

Першим з наших біатлоністів розпочав забіг Артем Прима, у якого був 31-й стартовий номер. Лідер збірної України допустив лише один промах на чотирьох стрільбах і зумів покращити свою позицію. У підсумку Артем фінішував у топ-25, зайнявши 24-те місце.

По три промахи на дистанції допустили Антон Дудченко і Тарас Лесюк. Проте це їм не завадило покращити свій стартовий результат: Антон фінішував на дві позиції вище (з 41-ї на 39-у), а Тарас зміг піднятись на чотири позиції.

Тріумфатором гонки став норвежець Йоганнес Бьо. Перемога у персьюті стала 11-ю у сезоні. Срібло дісталося Штурлі Легрейду з Норвегії, а бронза шведу Мартіну Понсілуома.

Результат чоловічої гонки переслідування

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+1) 31:24.4

2. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) +40.2

3. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+1+0+0) +1:02.1

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24. Артем Прима (Україна, 0+1+0+0) +3:47.0

39. Антон Дудченко (Україна, 0+1+2+0) +4:30.7

52. Тарас Лесюк (Україна, 0+1+0+2) +7:19.9

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