Програму передостаннього дня шостого етапу Кубка світу закривав чоловічий персьют. За підсумками спринту до гонки відібралися четверо українських біатлоністів.

Читайте також Лідерку збірної України підвела стрільба: результат жіночого персьюту в Антгольці

Проте на старт не зміг вийти Денис Насико, тож гонку розпочали троє українців – Артем Прима, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.

Першим з наших біатлоністів розпочав забіг Артем Прима, у якого був 31-й стартовий номер. Лідер збірної України допустив лише один промах на чотирьох стрільбах і зумів покращити свою позицію. У підсумку Артем фінішував у топ-25, зайнявши 24-те місце.

По три промахи на дистанції допустили Антон Дудченко і Тарас Лесюк. Проте це їм не завадило покращити свій стартовий результат: Антон фінішував на дві позиції вище (з 41-ї на 39-у), а Тарас зміг піднятись на чотири позиції.

Тріумфатором гонки став норвежець Йоганнес Бьо. Перемога у персьюті стала 11-ю у сезоні. Срібло дісталося Штурлі Легрейду з Норвегії, а бронза шведу Мартіну Понсілуома.

Результат чоловічої гонки переслідування

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+1) 31:24.4

2. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) +40.2

3. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+1+0+0) +1:02.1

...

24. Артем Прима (Україна, 0+1+0+0) +3:47.0

39. Антон Дудченко (Україна, 0+1+2+0) +4:30.7

52. Тарас Лесюк (Україна, 0+1+0+2) +7:19.9

...