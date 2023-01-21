У суботу, 21 січня, в Антгольці на шостому етапі Кубка світу відбулися гонки переслідування. Першими на старт вийшли жінки.

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Збірну України у персьюті представили дві спортсменки: Юлія Джима і Олена Білосюк. У гонці також повинні були взяти участь сестри Меркушини, проте Анастасія і Олександра були відсутніми на старті гонки.

Провальна стрільба Джими

Надії українських уболівальників були пов'язані с виступом Юлії Джими, яка розпочала гонку під номером 20. Перші два вогневі рубежі Юлія відпрацювала відмінно – жодного промаху. Завдяки вдалій стрільбі вона зуміла піднятися на 16-ту позицію.

Проте на третій стрільбі Джима не закрила три мішені, що відкинуло її на 31 місце. На останньому вогневому рубежі українка допустила один промах і завдяки швидкості зуміла потрапити до топ-30, фінішувавши 29-ю.

Олена Білосюк стартувала з 32-го місця. Вона допустила лише два промахи на чотирьох стрільбах, але низька швидкість не дозволила їй покращити свій результат. У підсумку Олена закінчила гонку 36-ю.

А перемогу у жіночому персьюті здобула німкеня Деніз Геррманн-Вік. Срібло дісталося італійці Лізі Вітоцці, а бронза у шведки Ельвіри Еберг.

Результат жіночої гонки переслідування

1.Деніз Геррманн-Вік (Німеччина, 0+1+0+1) 29:53.1

2.Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) +11.0

3.Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+1) +17.2

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29. Юлія Джима (Україна, 0+0+3+1) +2:51.0

36. Олена Білосюк (Україна, 1+0+0+1) +3:23.2

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