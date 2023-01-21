Программу предпоследнего дня шестого этапа Кубка мира закрывал мужской персьют. По итогам спринта в гонку отобрались четверо украинских биатлонистов.

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Однако на старт не смог выйти Денис Насико, поэтому гонку начали трое украинцев – Артем Прима, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Первым из наших биатлонистов начал забег Артем Прима, у которого был 31-й стартовый номер. Лидер сборной Украины допустил всего один промах на четырех стрельбах и сумел улучшить свою позицию. В итоге Артем финишировал в топ-25, заняв 24 место.

По три промаха на дистанции допустили Антон Дудченко и Тарас Лесюк. Однако это им не помешало улучшить свой стартовый результат: Антон финишировал на две позиции выше (с 41-й на 39-ю), а Тарас смог подняться на четыре позиции.

Триумфатором гонки стал норвежец Йоханнес Бе. Победа в персьюте стала 11-й в сезоне. Серебро досталось Штурле Легрейду из Норвегии, а бронза – шведу Мартину Понсилуому.

Результат мужской гонки преследования

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+1+1) 31:24.4

2. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0)+40.2

3. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+1+0+0) +1:02.1

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24. Артем Прима (Украина, 0+1+0+0) +3:47.0

39. Антон Дудченко (Украина, 0+1+2+0) +4:30.7

52. Тарас Лесюк (Украина, 0+1+0+2) +7:19.9

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