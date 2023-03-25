Дві медалі найвищого гатунку здобули українці на чемпіонаті Європи-2023. До "золотих" фіналів потрапили три представники України: Аніта Сєрьогіна (до 61 кг), Андрій Заплітний (до 75 кг) та Анжеліка Терлюга (до 55 кг).

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Результати українських каратистів на Євро-2023

Анжеліка Терлюга захистила титул чемпіонки Європи, здобувши третє особисте "золото" в кар'єрі. У фіналі одеситка впевнено перемогла італійку Вероніку Брунорі з рахунком 8:0 за 14 секунд до завершення поєдинку.

Свою першу нагороду на чемпіонаті Європи виборов Андрій Заплітний. У вирішальному поєдинку українець переміг чинного чемпіона Європи Ермана Ельтемура з Туреччини. Цей турнір та "золото" дебютні для спортсмена з Чернівців.

Срібна медаль чемпіонату Європи на рахунку Аніти Серьогіної. Це вже її дев’ята нагорода в особистій першості на чемпіонатах Європи. У "золотому" фіналі українка програла 20-річній Рім Хаміс.

За крок від "бронзи" зупинився Різван Талібов. Український каратист не зміг повторити торішній успіх. У "бронзову" фіналі Талібов програв іспанцю Секу Сако Бабакару та посів на змаганнях п'яте місце.

Важливо! У неділю, 26 березня, відбудеться історичний для українського карате фінал командних змагань у куміте. Наші спортсмени змагатимуться за "золото" чемпіонату Європи з Францією.