1 лютого на одного двосотого у складі ворога стало більше. ЗСУ ліквідували генерального секретаря Федерації карате Росії Сєргєй Увицький у боях за Донбас, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Мінус один російський спортсмен

Відомий каратист воював у загоні російської спілки бойових мистецтв "Союз", куди прийшов добровольцем. У цьому підрозділі було чимало представників російського спорту, таких як Сергій Плеханов, Всеволод Мохірєв, Раміль Габбасов, який є командиром цього спортивного загону.

Повідомлялось, що частина загону "Союз" відправилась воювати в Україну після пройденої підготовки у Чечні.

Відзначимо! Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу 31 січня ще 920 осіб стали "харошими русскімі".

На момент загибелі ворогу виповнився 41 рік.

Цікаво, скільки ще часу після цієї загибелі росіяни та білоруси будуть твердити, що "спорт внє палітікі".

Нагадаємо, що після 24 лютого російських та білоруських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань.

Що відомо про загиблого ворога Сергєй Увицького

У 2010 році Сергєй Увицький здобув звання чемпіона Європи з карате у стилі кіокушинкай.

За свою кар'єру також завоював "срібло" чемпіонату Японії та абсолютного чемпіонату Європи.

Отримав звання майстра спорту міжнародного класу з кіокушинкай.

Також неодноразово здобував призові місця на змаганнях у Росії.

Важливо! Чимало українських спортсменів загинули через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. В Україні навіть створили сайт "Янголи спорту", де міститься коротка інформація про загиблих атлетів.