"Героєм" інциденту став марокканський захисник Ашраф Хакімі. ПСЖ у конфлікті впевнено став на сторону свого підопічного.
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Впевнений у своїй правоті
Марокканського футболіста звинуватили у зґвалтуванні. До поліції звернулася 23-річна дівчина, яка повідомила про те, що у неї стався статевий акт із Ашрафом Хакімі без її згоди. Подавати заяву вона відмовилася, але справою зацікавилась прокуратура. Марокканець спілкувався з дівчиною в інстаграмі, 25-го лютого вона приїхала на таксі до будинку Хакімі. Там футболіст почав чіплятися до дівчини, а ситуація вийшла з-під контролю. Пізніше дівчині вдалося відштовхнути гравця столичного колектива та викликати друга, який приїхав і забрав її.
Проте Ашраф заявив про свою невинність у інциденті. До того ж представники ПСЖ повністю підтримують марокканського футболіста. Адвокат Хакімі зазначив, що всі звинувачення щодо Хакімі хибні. Також він додав, що футболіст зберігає спокій та без всяких переживань чекає на рішення суду.
Кар'єра Ашрафа Хакімі
- Своє футбольне життя марокканець проводив тільки у топових клубах, а саме: у Реалі, Боруссії Дортмунд, Інтері та ПСЖ. За всій поточний французький клуб Хакімі провів 52 зустрічі та забив 8 голів.
- З 2016-го року Ашраф виступає за національну збірну Марокко, з якою йому вдалось досягти історичного результату на ЧС-2022 – зайняти 4-е місце на Мундіалі. За африканську збірну Хакімі провів 61 матч та забив 8 голів.
- У Ашрафа в активі низка титулів, такі як: Суперкубок Іспанії, Німеччини та Франції, переможець чемпіонату Франції та Італії, Суперкубок УЄФА та титул переможця клубного ЧС.