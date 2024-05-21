Спробує себе в новому амплуа: легенда Ворскли вирішив завершити кар'єру гравця

Центрбек та капітан Ворскли Володимир Чеснаков влітку завершить професійну кар’єру гравця. Він увійде до структури клубу.

Полтавська Ворскла збереже поточний склад на наступний сезон. Однак один із ключових футболістів змінить амплуа в клубі.

Читайте також Повернення року: відомий клуб планує заявитися на Другу лігу

Чеснаков завершить кар'єру та працюватиме у структурі Ворскли

Центральний захисник та капітан команди Володимир Чеснаков завершить карʼєру футболіста, але залишиться працювати у структурі клубу. 36-річний гравець є вихованцем Ворскли, провів усю карʼєру в полтавській команді – 17 голів та 10 асистів у 416 матчах.

Нападник Руслан Степанюк ще рік гратиме за Ворсклу. Він виступає за команду з січня 2020-го, цього сезону забив 10 мʼячів та віддав 4 гольові у 31 матчі.

Зазначимо, що полтавська Ворскла, яка нещодавно поступилася у фіналі Кубка країни донецькому Шахтарю з рахунком 1:2, перебуває на 8-й позиції в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги та вже втратила шанси фінішувати вище за тур до завершення сезону.