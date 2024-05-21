Полтавська Ворскла збереже поточний склад на наступний сезон. Однак один із ключових футболістів змінить амплуа в клубі.

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Чеснаков завершить кар'єру та працюватиме у структурі Ворскли

Центральний захисник та капітан команди Володимир Чеснаков завершить карʼєру футболіста, але залишиться працювати у структурі клубу. 36-річний гравець є вихованцем Ворскли, провів усю карʼєру в полтавській команді – 17 голів та 10 асистів у 416 матчах.

Нападник Руслан Степанюк ще рік гратиме за Ворсклу. Він виступає за команду з січня 2020-го, цього сезону забив 10 мʼячів та віддав 4 гольові у 31 матчі.

Зазначимо, що полтавська Ворскла, яка нещодавно поступилася у фіналі Кубка країни донецькому Шахтарю з рахунком 1:2, перебуває на 8-й позиції в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги та вже втратила шанси фінішувати вище за тур до завершення сезону.