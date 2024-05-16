Кілька клубів УПЛ розглядають можливість з нового сезону заявити свої другі команди в чемпіонат Другої ліги. Крім того, ФК Ужгорож хоче поновити виступи в ПФЛ.

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Клуб із Закарпаття хоче поновити виступи в ПФЛ

Закарпатці, які у сезоні 2021/22 були представлені у Першій лізі, призупинили свої виступи після російської агресії. За інформацією джерела, Ужгород хоче бути представлений у Другій лізі.

Також виявили бажання виступати у цьому дивізіоні й другі команди Полісся, Олександрії та Буковини. Окрім того, ведуться перемовини на цю тему з Ворсклою та Колосом. Під питанням подальша участь Кременя-2.

Нагадаємо, в 2022 році, після початку повномасштабної війни в Україні, керівництво ФК Ужгород ухвалило рішення призупинити виступи. На той момент ужгородці посідали 15 місце в Першій лізі.