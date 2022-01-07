Через пандемію та дії "ворожих сил": КНДР не виступить на Олімпіаді-2022

КНДР відмовилася від участі в Олімпійських іграх у Пекіні. Про це йдеться у листі, який північнокорейський Олімпійський комітет направив до Китаю.

КНДР відмовилася від участі в Іграх

У КНДР заявили, що їхня відсутність на Олімпіаді-2022 пов'язана з пандемією та дією ворожих сил.

До слова У МОК розповіли, що допоможе зробити Олімпіаду в Пекіні безпечною

Ми повідомили, що не зможемо взяти участь в Олімпійських іграх через дії ворожих сил та всесвітню пандемію,

– йдеться у повідомленні.

Північна Корея висловила впевненість у проведенні Олімпіади-2022.

"Повністю будемо сприяти та підтримувати всі проєкти наших китайських товаришів з підготовки грандіозного та прекрасного Олімпійського свята", – мовиться в листі.

Бойкот Олімпіади-2022

Вже 5 країн заявили, що не поїдуть на Ігри до Пекіну.

Спершу про це повідомили Сполучені Штати. Мовляв, їхні урядовці не поїдуть до Китаю через порушення прав людини у країні.

До США приєдналася Австралія. Прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон також стурбований "порушення прав людини" в китайській провінції Синьцзян.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна приєдналася до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор в Пекіні. Згодом про бойкот Ігор оголосила Канада.

У Японії теж запевнили, що урядова делегація країни не поїде на Олімпійські ігри у Пекіні.

Спортсмени з КНДР також не виступали на літніх Олімпійських іграх у Токіо.