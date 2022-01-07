Через пандемію та дії "ворожих сил": КНДР не виступить на Олімпіаді-2022
7 січня 2022 , 13:39Читать новость на русском
Джерело:KCNA
КНДР відмовилася від участі в Олімпійських іграх у Пекіні. Про це йдеться у листі, який північнокорейський Олімпійський комітет направив до Китаю.
КНДР відмовилася від участі в Іграх
У КНДР заявили, що їхня відсутність на Олімпіаді-2022 пов'язана з пандемією та дією ворожих сил.
До слова У МОК розповіли, що допоможе зробити Олімпіаду в Пекіні безпечною
Ми повідомили, що не зможемо взяти участь в Олімпійських іграх через дії ворожих сил та всесвітню пандемію,
– йдеться у повідомленні.
Північна Корея висловила впевненість у проведенні Олімпіади-2022.
"Повністю будемо сприяти та підтримувати всі проєкти наших китайських товаришів з підготовки грандіозного та прекрасного Олімпійського свята", – мовиться в листі.До слова. Спортсмени з КНДР також не виступали на літніх Олімпійських іграх у Токіо.
Бойкот Олімпіади-2022
- Вже 5 країн заявили, що не поїдуть на Ігри до Пекіну.
- Спершу про це повідомили Сполучені Штати. Мовляв, їхні урядовці не поїдуть до Китаю через порушення прав людини у країні.
- До США приєдналася Австралія. Прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон також стурбований "порушення прав людини" в китайській провінції Синьцзян.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна приєдналася до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор в Пекіні. Згодом про бойкот Ігор оголосила Канада.
- У Японії теж запевнили, що урядова делегація країни не поїде на Олімпійські ігри у Пекіні.