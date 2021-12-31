Безпека на Олімпіаді-2022
У МОК запевняють, що вони працюють з китайськими партнерами над безпекою на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
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Посібники, засновані на кращих наукових рекомендаціях, призначені для роботи з розвитком ситуації по коронавірусу, що постійно змінюється,
– йдеться у повідомленні.
У МОК наголошують, що організація орієнтується на досвід інших міжнародних спортивних заходів, включаючи успішне проведення літньої Олімпіади в Токіо, та політику боротьби з коронавірусом, яка нині діє у Китаї.
"Тестування перед вильотом, політика вакцинації, система "замкнутого циклу" та регулярне тестування на місці є одними з життєво важливих елементів, які дозволять Іграм пройти безпечно", – додали в МОК.