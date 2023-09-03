Болгарія – Україна 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:23)

У третьому турі Євроволей-2023 підопічні Угіса Крастіньша зустрічалися з командою Болгарії. Нашу збірну влаштовувала лише перемога в поєдинку, пише 24 Канал.

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Стартовий сет збірна України виграла з рахунком 25:20. Проте надалі повторилася історія з двома попередніми матчами на Євро-2023.

В другому сеті українці поступилися з різницею мінус 8. У третій партії "синьо-жовті" зуміли скоротити відставання в рахунку, але зрештою поступилися 20:25. У вирішальному четвертому сеті болгари не дозволили українцям створити камбек, оформивши рахунок 25:23 на свою користь. Найрезультативнішим у складі збірної України став капітан – Олег Плотницький, який набрав 18 очок.

Ця поразка стала третьою поспіль для України. Вже наступний тур може бути останнім для команди Угіса Крістіньша. Щоб продовжити виступи на Євро-2023 "синьо-жовті" обов'язково повинні перемагати Фінляндію. Матч відбудеться 4 вересня. Зазначимо, що до плей-оф виходять чотири найкращі збірні.

Турнірна таблиця групи В

1. Словенія – 3 перемоги (3 матчі), 9 очок (співвідношення сетів — 9:1)

2. Болгарія – 2 перемоги (3), 6 очок (7:5)

3. Хорватія – 2 перемоги (3), 5 очок (6:5)

4. Фінляндія – 1 перемога (3), 3 очки (4:6)

5. Іспанія – 1 перемога (3), 3 очки (3:7)

6. Україна – 0 перемог (3), 1 очко (4:9)

Відеоогляд матчу Болгарія – Україна