Україна – Фінляндія 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13)

Чоловіча збірна України з волейболу продовжує виступи на чемпіонаті Європи. Команда Угіса Крастіньша поки не вражала на цьому турнірі, пише 24 канал.

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Влітку "синьо-жовті" вийшли у фінал Золотої Євроліги. Тепер же українці потрапили у групу до Словенії, Фінляндії, Хорватії, Болгарії та Іспанії. Для виходу в плей-офф треба попасти в топ-4.

У перших трьох зустрічах Україна програла Хорватії, Словенії та Болгарії. Перемога ж підкорилась нашим хлопцям лише у четвертому матчі проти Фінляндії.

При цьому скандинави дали жорстку відсіч. Програвши перші два сети, фіни відновили паритет і перевели гру у тайбрейк. Там же українці взяли гору лише у два очки.

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Попри цю перемогу, підопічні Крастіньша залишаються останніми у квартеті. Для нас особливо важливо обіграти іспанців із рахунком 3:0 чи 3:1. Це гарантує українцям 4 місце. Якщо при цьому ще і болгари поступляться лідеру Словенії, то Україна застрибне на третю сходинку.