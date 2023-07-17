Україна фінішувала у топ-5 на ЧС з параатлетики та здобула 28 ліцензій на Паралімпіаду

Наша команда вдало виступила у Парижі, здобувши два десятка медалей. Також "синьо-жовті" змогли виграти багато путівок на Паралімпійські ігри.

У Парижі підійшов до завершення чемпіонат світу з параатлетики-2023. Нашу країну представив 31 спортмен, які змагались за медалі та неіменні ліцензії на Паралімпіаду.

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Нашій збірній вдалось здобути аж 22 нагороди у столиці Франції. Десять із них були золотими, їх володарями стали:

Роман Данилюк (штовхання ядра, F12)

Оксана Зубковська (стрибки в довжину, T12)

Ігор Цвєтов (біг на 200 м, T35)

Максим Коваль (штовхання ядра, F20)

Ярослав Окапінський (біг на 400 м, T37)

Анастасія Москаленко (штовхання ядра, F32)

Марія Помазан (штовхання ядра, F35)

Микола Жабняк (метання диска, F37)

Зоя Овсій (метання булави, F51)

Ігор Цвєтов (біг на 100 м, T35)

За підсумками змагань Україна посіла п'яте місце у медальному заліку. Переможцем стала збірна Китаю, на її рахунку 15 золотих нагород.

МІСЦЕ КРАЇНА З С Б РАЗОМ 1 Китай 15 15 13 43 2 Бразилія 14 12 20 46 3 США 10 14 15 39 4 Велика Британія 10 8 10 28 5 Україна 10 6 6 22 6 Швейцарія 9 5 0 14 7 Туніс 7 1 4 12 8 Узбекистан 6 7 4 17 9 Колумбія 6 6 6 18 10 Польща 5 6 3 14

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Окрім цього, Україні вдалось здобути аж 28 неіменних ліцензій з параатлетики на Паралімпійські ігри-2024. Для цього спортсменам треба було опинитись у топ-4 змагання.

Тому окрім медалістів ще шість українських паралімпійців отримали ліцензії завдяки четвертому місцю. Паралімпіада має пройти в Парижі з 28 серпня по 18 вересня 2024 року.