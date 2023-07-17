У Парижі підійшов до завершення чемпіонат світу з параатлетики-2023. Нашу країну представив 31 спортмен, які змагались за медалі та неіменні ліцензії на Паралімпіаду.

До теми Україна зі світовим рекордом здобула подвійний подіум на чемпіонаті світу з параатлетики

Нашій збірній вдалось здобути аж 22 нагороди у столиці Франції. Десять із них були золотими, їх володарями стали:

  • Роман Данилюк (штовхання ядра, F12)
  • Оксана Зубковська (стрибки в довжину, T12)
  • Ігор Цвєтов (біг на 200 м, T35)
  • Максим Коваль (штовхання ядра, F20)
  • Ярослав Окапінський (біг на 400 м, T37)
  • Анастасія Москаленко (штовхання ядра, F32)
  • Марія Помазан (штовхання ядра, F35)
  • Микола Жабняк (метання диска, F37)
  • Зоя Овсій (метання булави, F51)
  • Ігор Цвєтов (біг на 100 м, T35)

За підсумками змагань Україна посіла п'яте місце у медальному заліку. Переможцем стала збірна Китаю, на її рахунку 15 золотих нагород.

МІСЦЕ КРАЇНА З С Б РАЗОМ
1 Китай 15 15 13 43
2 Бразилія 14 12 20 46
3 США 10 14 15 39
4 Велика Британія 10 8 10 28
5 Україна 10 6 6 22
6 Швейцарія 9 5 0 14
7 Туніс 7 1 4 12
8 Узбекистан 6 7 4 17
9 Колумбія 6 6 6 18
10 Польща 5 6 3 14

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Окрім цього, Україні вдалось здобути аж 28 неіменних ліцензій з параатлетики на Паралімпійські ігри-2024. Для цього спортсменам треба було опинитись у топ-4 змагання.

Тому окрім медалістів ще шість українських паралімпійців отримали ліцензії завдяки четвертому місцю. Паралімпіада має пройти в Парижі з 28 серпня по 18 вересня 2024 року.