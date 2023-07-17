У Парижі підійшов до завершення чемпіонат світу з параатлетики-2023. Нашу країну представив 31 спортмен, які змагались за медалі та неіменні ліцензії на Паралімпіаду.
До теми Україна зі світовим рекордом здобула подвійний подіум на чемпіонаті світу з параатлетики
Нашій збірній вдалось здобути аж 22 нагороди у столиці Франції. Десять із них були золотими, їх володарями стали:
- Роман Данилюк (штовхання ядра, F12)
- Оксана Зубковська (стрибки в довжину, T12)
- Ігор Цвєтов (біг на 200 м, T35)
- Максим Коваль (штовхання ядра, F20)
- Ярослав Окапінський (біг на 400 м, T37)
- Анастасія Москаленко (штовхання ядра, F32)
- Марія Помазан (штовхання ядра, F35)
- Микола Жабняк (метання диска, F37)
- Зоя Овсій (метання булави, F51)
- Ігор Цвєтов (біг на 100 м, T35)
За підсумками змагань Україна посіла п'яте місце у медальному заліку. Переможцем стала збірна Китаю, на її рахунку 15 золотих нагород.
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|З
|С
|Б
|РАЗОМ
|1
|Китай
|15
|15
|13
|43
|2
|Бразилія
|14
|12
|20
|46
|3
|США
|10
|14
|15
|39
|4
|Велика Британія
|10
|8
|10
|28
|5
|Україна
|10
|6
|6
|22
|6
|Швейцарія
|9
|5
|0
|14
|7
|Туніс
|7
|1
|4
|12
|8
|Узбекистан
|6
|7
|4
|17
|9
|Колумбія
|6
|6
|6
|18
|10
|Польща
|5
|6
|3
|14
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Окрім цього, Україні вдалось здобути аж 28 неіменних ліцензій з параатлетики на Паралімпійські ігри-2024. Для цього спортсменам треба було опинитись у топ-4 змагання.
Тому окрім медалістів ще шість українських паралімпійців отримали ліцензії завдяки четвертому місцю. Паралімпіада має пройти в Парижі з 28 серпня по 18 вересня 2024 року.