Країни Європи активно обговорюють бойкот або перенесення з Мінська чемпіонату світу з хокею 2021 року.

Про це народна президентка Білорусі Світлана Тихановська заявила 10 січня у власному телеграмі.

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"Більшість країн не хочуть брати участь в політичному шоу Лукашенка. Поки в Білорусі більше 160 політв'язнів і тисячі сидять в тюрмах, ні про яке спортивное свято не може бути мови. Ми зустріли повне розуміння партнерів в цьому", – сказала Тихановська.

За даними Тихановської, на підтримку перенесення або бойкоту ЧС в Мінську вже виступили прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, директор Датського хокейного союзу Ульрик Ларсен, віцепрезидент Міжнародної федерації хокею Калерво Куммола, депутати Бундестагу та Конгресу США.

Раніше Світлана піднімала питання бойкоту на зустрічах з міністрами закордонних справ Швеції, Чехії, Данії, Норвегії, Канади, Словаччини та представниками Швейцарії.

Перенесення чемпіонату світу з Білорусі: що відомо

Чемпіонат світу з хокею у 2021 році мали прийняти Білорусь та Латвія з 21 травня до 6 червня. Матчі були заплановані в Мінську та Ризі.

Але з початку масових протестів у Білорусі, побиття протестувальників, їх затримання, а також вбивства активістів, білоруси, а згодом і світова спільнота почали звертатися до Міжнародної федерації хокею (IIHF) з проханням відібрати у Білорусі право проведення Чемпіонату світу.