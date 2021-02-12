Українці без медалей у спринті чемпіонату світу з біатлону, Понсілуома сенсаційно взяв "золото"

Чемпіонат світу з біатлону-2021 продовжився у словенській Поклюці. У п'ятницю, 12-го лютого, відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Перемогу в спринті несподівано здобув шведський біатлоніст Мартін Понсілуома. Він подолав спринт без жодного промаху на стрільбі, що й дозволило йому виграти "золото".

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Срібну медаль здобув французький біатлоніст Сімон Дестьйо. Він, як і Понсілуома стріляв чисто, але програв шведу 11 секунд.

Дестьйо всього на одну секунду випередив свого земляка Емільєна Жаклена. Останній з одним промахом програв Понсілуомі 12 секунд та виборов "бронзу".

Результати гонки

1. Мартін Понсілуома (Швеція)

2. Сімон Дестьйо (Франція)

3. Емільєн Жаклен (Франція)

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20. Артем Прима (Україна)

23. Дмитро Підручний

30. Богдан Цимбал

78. Антон Дудченко

Як виступили українці

Україну в спринті представляли четверо біатлоністів. На жаль, наші біатлоністи не змогли поборотися за нагороди або високі місця. На заваді цьому стала не надто вдала стрільба.

Найкращий час продемонстрував Артем Прима – 20-е місце. Він допустив одну помилку на першому вогневому рубежі та програв переможцю одну хвилину.

Капітан збірної України Дмитро Підручний попри два промахи він фінішував 23-м. Він програв Примі всього 4 секунди.

Найкраще з наших біатлоністів стріляв Богдан Цимбал, який подолав два вогневі рубежі без жодного промаху. Однак на дистанції Богдан програв конкурентам у швидкості. У підсумку Цимбал продемонстрував 30-й час.

Найгірше спринт подолав Антон Дудченко. Він допустив аж три промахи та фінішував 78-м.

Уже в неділю, 14 лютого, відбудеться чоловіча гонка за результатами спринту. Участь у ній візьмуть троє українців – Підручний, Прима та Цимбал.



Календар чемпіонату світу-2021 / Інфографіка Спорт 24