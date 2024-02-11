Неперевершена Сімон: француженка виграла третє золото поспіль, Дмитренко знову найкраща українка
У чеському Нове-Мєсто в межах чемпіонату світу з біатлону відбулася жіноча гонка переслідування. Найкраща серед українок Христина Дмитренко фінішувала 26-ю.
11 лютого жіночою гонкою переслідування продовжився чемпіонат світу з біатлону, що проходить у чеському Нове-Мєсто. Українським біатлоністкам не вдалося забігти до топ-25, пише 24 Канал.
Читайте також З особистим рекордом: Мандзин здобув єдину медаль України на юніорському Євро з біатлону
Сімон не дає суперницям шансів на золоту нагороду
Найкращою у складі збірної України, як і в спринті, стала Христина Дмитренко. 24-річна спортсменка не закрила сумарно чотири мішені й фінішувала 26-ю.
Дещо гірше виступили Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Усі троє, як і Дмитренко, пробігли по чотири кола штрафу, однак на фініші вони показали результати за межами топ-30.
Золоту медаль у третій гонці поспіль виграла француженка Жюлья Сімон. Віце-чемпіонкою світу стала італійка Ліза Віттоцці, а бронзову нагороду здобула ще одна представниця Франції Жустін Бреза-Буше.
Результати жіночої гонки переслідування
1. Жюлья Сімон (0+1+0+0) 29:54,8
2. Ліза Віттоцці (0+0+0+1) +46,3
3. Жустін Бреза-Буше (0+1+2+1) +49,3
...
26. Христина Дмитренко (2+0+1+1) +3:46,7
35. Юлія Джима (2+1+1+0) +4:39,0
36. Анастасія Меркушина (1+1+0+2) +4:51,2
45. Ірина Петренко (2+1+1+0) +5:30,7