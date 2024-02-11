На старт завершальної гонки Євро-2024 вийшли три представники збірної України: Віталій Мандзин, Степан Кінаш та Сергій Супрун. Біатлоністи змагалися у мас-старті на 60 учасників, пише 24 Канал.

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Дебютна медаль Мандзина

Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Віталій Мандзин. Однак після трьох вогневих рубежів не було впевненості, що йому вдасться потрапити на п'єдестал.

Українець опинився на десятому місці після двох промахів на першій "стійці". Проте на останньому вогневому рубежі суперники почали масово помилятися. Цим скористався тернополянин, який на відмінно завершив вирішальну "стійку".

На дистанцію Віталій вийшов третім та зберіг позицію на завершальному відрізку дистанції. Лише кілька секунд Мандзин програв естонцю Якобу Кульбіну, який фінішував другим. Проте після завершення гонки естонець був дискваліфікований, а тому срібна медаль дісталася українцю.

Це перша медаль Мандзина на рівні континентальної першості. Це особистий рекорд талановитого біатлоніста. Крім того, медаль Мандзина стала єдиною для України на юніорському ЧЄ-2024.

Перемогу у мас-старті-60 здобув хорват Матія Легович, а "бронза" дісталася Лукасу Хаслінґеру з Австрії.

Мас-старт 60. Юніори

1. Матія Леговіч (Хорватія, 0+2+1+1) 39:13,6

2. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+2+0) +19,7

3. Лукас Хаслінґер (Австрія, 2+1+0+0) +41,0

...

13. Сергій Супрун (Україна, 1+1+2+0) +1:38,3

35. Степан Кінаш (Україна, 1+2+2+2) +3:46,2