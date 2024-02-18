Йоганнес Бьо повторив рекорд Бьорндалена: результати заключної гонки чемпіонату світу з біатлону

У чеському Нове-Мєсто чемпіонат світу з біатлону завершився гонкою з масовим стартом. Українці фінішували поза топ-15

18 лютого в межах чемпіонату світу з біатлону, що проходив у чеському Нове-Мєсто, відбулася чоловіча гонка з масовим стартом. Усього в гонці взяли участь 30 найкращих біатлоністів світу, серед них двоє українців, пише 24 Канал.

Читайте також Головне – отриманий досвід: Дмитренко фінішувала четвертою з кінця у масстарті на ЧС

Україна не здобула жодної медалі на чемпіонаті світу в Нове-Мєсто

Українці Антон Дудченко та Дмитро Підручний, які насилу кваліфікувалися до елітної дисциплині, не змогли забігти до топ-15. Дудченко з одним промахом фінішував 20-м, а Підручний схибив чотири рази й завершив гонку 27-м.

Золоту нагороду виграв норвежець Йоганнес Бьо. Віцечемпіоном світу став латвієць Андрейс Расторгуєвс, якому підкорилися усі 20 мішеней, а бронзову загороду з одним промахом здобув француз Кантен Фійон Має.

Зазнамимо, що для Йоганнеса Бьо це 20-та золота медаль чемпіонатів світу. Він наздогнав за кількістю перемог на чемпіонатах світу легендарного норвежця Уле Айнера Бьорндалена.

Результати чоловічого масстарту

1. Йоганнес-Тінґнес Бьо (1+0+0+0) 34:50,2

2. Андрейс Расторґуєвс (0+0+0+0) +15,1

3. Кантен Фійон-Майє (0+0+1+0) +33,0

...

20. Антон Дудченко (0+1+0+0) +2:07,3

27. Дмитро Підручний (1+1+2+0) +3:48,3

Збірна України з біатлону другий рік поспіль не здобула жодної медалі на чемпіонаті світу з біатлону. Останній раз українці здобували нагороду головного старту сезону в 2021-му.