18 лютого в межах чемпіонату світу з біатлону, що проходить у чеському Нове-Мєсто, відбулася жіноча гонка з масовим стартом. Усього в гонці взяли участь 30 найкращих біатлоністок світу, серед них українка Христина Дмитренко.

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Дві француженки на п'єдесталі пошани

Єдина представниця України Христина Дмитренко, для якої це був дебютний у кар'єрі масстарт на чемпіонаті світу, зробила сумарно три промахи на вогневих рубежах та фінішувала 27-ю.

Золоту нагороду виграла француженка Жустін Бреза-Буше, якій підкорилися усі 20 мішеней. Віцечемпіонкою світу стала італійка Ліза Віттоцці, яка також уникла штрафних кіл, а бронзову нагороду нагороду здобула ще одна представниця Франції Лу Жанмонно.

Результати гонки

1. Жустін Бреза-Буше (0+0+0+0) 34:37,2

2. Ліза Віттоцці (0+0+0+0) +31,2

3. Лу Жанмонно (1+0+0+0) +56,7

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27. Христина Дмитренко (1+0+1+1) +4:17,9

Варто знати. 18 лютого чемпіонат світу завершиться чоловічим масстартом. Старт гонки запланований на 17:30 за Києвом.