Чемпіонат світу-2026: все, що треба знати про формат кваліфікації та фінальної частини
На чемпіонаті світу вперше зіграють 48 команд, тому правила відбору суттєво оновились. Розповідаємо всю необхідну інформацію про Мундіаль, який пройде одразу у трьох країнах.
Менше року тому завершився чемпіонат світу з футболу у Катарі. Переможцем ЧС -2022 стала збірна Аргентини, яка у видовищному фіналі переграла Францію.
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А вже у вересні цього року почався відбір на новий Мундіаль, який у 2026 році пройде у США, Канаді та Мексиці. Як і зазвичай, кваліфікація проходитиме у шести різних конфедераціях. 24 канал розповідає про формат відбору та фінальної стадії самого ЧС-2026.
ФОРМАТ ЧС-2026
Турнір, який пройде через три роки, стане справді революційним. По-перше, ще ніколи Мундіаль не приймали одразу три країни і лише одного разу – дві (у 2002-му господарювали Японія та Південна Корея).
По-друге, вперше у фінальній стадії чемпіонату світу зіграють аж 48 команд. Вони будуть розбиті на 12 груп по чотири збірні. За підсумками цієї стадії в 1/16 фіналу вийдуть 1-2 місця у квартетах, а також 8 найкращих збірних серед тих, які посядуть треті позиції.
Гарантовані місця на ЧС-2026 вже мають країни-господарки. США, Канаді та Мексиці не доведеться проходити кваліфікацію. Ще 45 місць будуть розподілені між конфедераціями наступним чином:
- УЄФА (Європа) – 16
- КАФ (Африка) – 9+1
- АФК (Азія) – 8+1
- КОНМЕБОЛ (Південна Америка) – 6+1
- КОНКАКАФ (Північна Америка) – 3+2
- ОФК (Азія) – 1+1
- Міжконтинентальний плей-офф – 2
УЄФА
Команд: 54 (55)
Путівки: 16
Групова стадія: 17 березня – 18 листопада 2025 року
Плей-офф: 23-31 березня 2026 року
Квота Європи становитиме третину від усієї кількості команд ЧС-2026. Кількість учасників наразі становить 54, але є ймовірність, що ФІФА поверне Росію до міжнародних змагань. Наразі збірна країни-терористки відсторонена від турнірів через війну в Україні.
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Будемо сподіватися, що цього не станеться і кількість команд від Європи становитиме 54. Ці збірні розіб'ються на 12 груп по 4-5 команд. За підсумком двохраундових дуелей переможці квартетів напряму потраплять на ЧС-2026.
У свою чергу у раунд плей-офф потраплять 12 віцечемпіонів груп та 4 найкращі команди Ліги націй 2024-2025, які не пройдуть відбір. Там вони розіб'ються на чотири "фінали чотирьох", де у півфіналах та фіналах визначать володарів путівок на Мундіаль.
КАФ
Команд: 54
Путівки: 9
Міжконтинентальний плей-офф: 1
Групова стадія: 13 листопада 2023 – 14 жовтня 2025 року
Плей-офф: 10-18 листопада 2025 року
Африканська квота виросла майже вдвчі, тепер "чорний континент" відправить на ЧС 9 команд замість п'яти. Формат відбору схожий на європейський. 54 команди вже розділені на 9 груп по шість збірних.
|
ГРУПА А
Єгипет
|
ГРУПА В
Сенегал
|
ГРУПА С
Нігерія
|
ГРУПА D
Камерун
|
ГРУПА E
Марокко
|
ГРУПА F
Кот-Д'Івуар
|
ГРУПА G
Алжир
|
ГРУПА H
Туніс
|
ГРУПА I
Малі
Переможці квінтетів отримають прямі путівки на ЧС-2022. Чотири найкращі віцечемпіони груп зіграють у "фіналі чотирьох", де визначать між собою представника від Африки у Міжконтинентальному плей-офф.
АФК
Команд: 46
Путівки: 8
Міжконтинентальний плей-офф: 1
Перший раунд: 12-17 жовтня 2023 року
Другий раунд: 16 листопада 2023 – 11 червня 2024 року
Третій раунд: 5 вересня 2024 – 10 червня 2025 року
Четвертий раунд: 6-14 жовтня 2025 року
П'ятий раунд: 10-18 листопада 2025 року
В Азії як зазвичай найбільш складний формат кваліфікації на чемпіонат світу – аж п'ять раундів. З першого раунду стартують 20 найгірших команд за рейтингом, які розбиті на десять пар. За підсумками двоматчевих дуелей 10 команд виходять у другий раунд:
- Афганістан – Монголія
- Мальдіви – Бангладеш
- Сингапур – Гуам
- Ємен – Шрі Ланка
- М'янма – Макао
- Камбоджа – Пакістан
- Китайський Тайбей – Східний Тімор
- Індонезія – Бруней
- Гонконг – Бутан
- Непал – Лаос
Там до них доєднуються 26 найкращих збірних за рейтингом АФК. Разом виходить 36 команд, які діляться на дев'ять квартетів. Перші два місця з кожної групи виходять у третій раунд, тобто 18 команд.
|
ГРУПА А
Катар
|
ГРУПА В
Японія
|
ГРУПА С
Південна Корея
|
ГРУПА D
Оман
|
ГРУПА E
Іран
|
ГРУПА F
Ірак
|
ГРУПА G
Саудівська Аравія
|
ГРУПА H
ОАЕ
|
ГРУПА I
Австралія
Ці 18 команд діляться на три групи по шість і грають у два кола. Переможці та віцечемпіони груп напряму потрапляють на ЧС-2026, тоді як 3-4 місця (шість команд) виходять у четвертий раунд.
Шість команд розділяться на дві групи по три та зіграють в одне коло на нейтральному полі. Переможці груп також вийдуть напряму на ЧС. Віцечемпіони ж у двоматчевій дуелі (по суті, п'яти раунд кваліфікації) визначать представника Азії у Міжконтинентальному плей-офф.
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КОНМЕБОЛ
Команд: 10
Путівки: 6
Міжконтинентальний плей-офф: 1
Основна стадія: 7 вересня 2023 – 14 жовтня 2025 року
У свою чергу, у Південній Америці відбір найбільш лайтовий, адже більше половини команд проходять кваліфікацію. У КОНМЕБОЛ всього 10 команд, тому їх кваліфікація доволі проста – двоколовий турнір між всіма командами.
За підсумком 18-ти турів на чемпіонат світу потраплять шість найкращих збірних турніру. Сьома ж команда отримає путівку у Міжконтинентальний плей-офф. Вже відіграні два тури у цій зоні, Аргентина і Бразилія йдуть без втрат.
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Бразилія
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2
|Аргентина
|2
|0
|0
|4-0
|6
|3
|Колумбія
|1
|1
|0
|1-0
|4
|4
|Уругвай
|1
|0
|1
|4-3
|3
|5
|Венесуела
|1
|0
|1
|1-1
|3
|6
|Парагвай
|0
|1
|1
|0-1
|1
|7
|Перу
|0
|1
|1
|0-1
|1
|8
|Чилі
|0
|1
|1
|1-3
|1
|9
|Еквадор
|1
|0
|1
|2-2
|0*
|10
|Болівія
|0
|0
|2
|1-8
|0
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КОНКАКАФ
Команд: 32
Путівки: 3
Міжконтинентальний плей-офф: 2
Перший раунд: 18-24 березня 2024 року
Другий раунд: 3 червня 2024 – 10 червня 2025 року
Третій раунд: 1 вересня – 18 листопада 2025 року
Від Північної Америки на ЧС-2026 точно зіграють три країни-господарки, тому на інші путівки претендують 32 команди. На першій стадії стартують лише чотири найгірші за рейтингом команди. Вони грають двоматчеві дуелі, щоб визначити двох переможців.
Вони доєднується до 28 збірних у другому раунді. Там 30 команд розбиваються на шість груп по 5 команд та грають в одне коло. Путівки в третій раунд дістаються двом найкращим збірним з кожної групи.
На третьому етапі 12 команд розбиваються на три квартети, за підсумками яких переможці виходять напряму на Мундіаль. Два найкращі віцечемпіона груп з трьох виходять у Міжконтинентальний плей-офф.
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ОФК
Команд: 11
Путівки: 1
Міжконтинентальний плей-офф: 1
Перший раунд: 2-10 вересня 2024 року
Груповий раунд: 7 жовтня – 19 листопада 2024 року
Плей-офф: 17-25 березня 2025 року
Вперше в історії представник Океанії отримає пряму путівку на чемпіонат світу. Чотири найгірші команди почнуть з першого раунду, де в одноматчевому "фіналі чотирьох" визначать команду, що вийде у другий раунд.
Там вона доєднається до семи найкращих збірних зони. Вісім команд будуть розділені на два квартети, де зіграють у двоколовий турнір. Перші два місця з кожної групи вийдуть у фінальний плей-офф.
У ньому і буде розіграний володар прямої путівки на ЧС-2026. У свою чергу команда, що програє у фіналі, відправиться у Міжконтинентальний плей-офф.
МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ПЛЕЙ-ОФФ
Команд: 6
Путівки: 2
Півфінали: 26 березня 2026 року
Фінали: 31 березня 2026 року
Ну і, власне, про той самий Міжконтинентальний плей-офф, де шість команд з різних континентів (окрім Європи) розіграють ще дві путівки на ЧС-2026. Пройде він у березні 2026 року, паралельно з матчами плей-офф в зоні УЄФА.
Дві найкращі команди за рейтингом ФІФА з шести пропустять півфінальну стадію і зіграють одразу у фіналах. Там їх суперниками стануть переможці півфіналів серед тих чотирьох збірних, що нижче за рейтингом. Всі ігри пройдуть в одноматчевій дуелі в одній нейтральній країні.