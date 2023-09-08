У Південній Америці стартував відбірковий турнір на чемпіонат світу-2026. Десять збірних позмагаються за вихід на Мундіаль, який пройде у США, Мексиці та Канаді, пише 24 канал.

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Мессі веде Аргентину до захисту титулу

Свій шлях почав і чинний чемпіон світу Аргентина. Команда Ліонеля Скалоні приймала Еквадор, який їздив на минулий ЧС, але завершив виступи вже на груповому етапі.

"Альбіселесте" володіли ініціативою протягом гри, але забити змогли лише раз. У фінальній стадії другого тайму перемогу Аргентині приніс Ліонель Мессі. Найкращий бомбардир в історії збірної виконав бездоганний штрафний, заставши кіпера Галіндеса зненацька.

ВІдео голу Мессі – в огляді матчу Аргентина – Еквадор:

Гонитва за Роналду продовжується

Для Мессі цей гол став 104-им у складі збірної. За кількістю голів на міжнародному рівні Лео утримує третє місце та наближається до другого Алі Даеї. Іранець вже завершив кар'єру і має на своєму рахунку 108 голів за збірну. Лідирує ж Кріштіану Роналду зі 123-ма м'ячами за Португалію.

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Так само з перемоги стартувала збірна Колумбії. "Кавові" провалили минулий відбір на ЧС-2022, але тепер виграли у Венесуели завдяки голу Борре. У свою чергу Парагвай та Перу розписали нульову нічию.

Згідно з форматом кваліфікації 10 збірних відіграють одна проти одної в два кола (сумарно – 18 матчів). За підсумковою таблицею шість найкращих команд напряму потраплять на ЧС-2026, тоді як сьома зіграє у міжконтинентальному плей-офф за вихід на Мундіаль.