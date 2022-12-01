Вогняна Аргентина, ганебна Данія та фартова Польща: підсумки ЧС-2022 30 листопада

Підбиваємо підсумки третього туру ще у двох групах. Австралія вириває путівку в плей-офф, Туніс сенсаційно здобуває перемогу над Францією, а Саудівська Аравія ставить шлагбаум перед Мексикою.

На чемпіонат світу 2022 підійшов до кінця одинадцятий ігровий день, у якому було забито всього сім голів. 24 канал підбиває підсумки третього туру в групах С та D.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Матчі дня:

Туніс – Франція 1:0 (Хазрі, 58)

(Хазрі, 58) Австралія – Данія 1:0 (Лекі, 60)

(Лекі, 60) Польща – Аргентина 0:2 (МакАллістер, 46, Альварес, 67)

(МакАллістер, 46, Альварес, 67) Саудівська Аравія – Мексика 1:2 (Аль-Давсарі, 90+5 – Мартін, 47, Чавес, 52)

Данія розчарувала прихильників

Після прориву на Євро-2020 від данців очікували нових звитяг вже на світовому рівні. Команда потрапила у нескладну групу, де мала б займати друге місце.

Втім підопічні Юлманда показали абсолютну беззубість в атаці. Тунісу скандинави не змогли забити, а у ворота французів гол був забитий після кутового. У тих іграх Данія набрала всього один бал і тепер мала б тільки обігравати Австралію.

У грі за плей-офф скандинавів спіткала та ж проблема. Команда із вкрай великим трудом створює моменти. а реалізація – ще гірше. Ба більше, Данія ще і пропустила і врешті решт безславно залишила ЧС на останній позиції в групі.

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Прагматична Австралія повторила успіх 2006 року

"Соккеруз" продемонстрували на цьому турнірі майже ідеал прагматизму. Навіть у грі з французами Австралія змогла забити першою, але все ж посипалась під натиском зіркового нападу чемпіонату світу.

Однак коли підопічні Арнольда зустрілись з більш слабкими суперниками, їх тактика спрацювала на повну. У матчах з Тунісом та Данією збірна знайшла свої моменти біля чужих воріт і надійно відіграла в захисті. При тому, що з Данією австралійців влаштовувала нічия.

Для "Соккеруз" це другий вихід в плей-офф ЧС, минулого разу вони кваліфікувались у 2006 році. Тоді в 1/8 фіналу вони поступили майбутнім чемпіонам італійцям через спірний пенальті в кінці гри. Тепер же Австралії треба буде зіграти із Аргентиною.

Відеоогляд матчу Австралія – Данія:

Туніс вразив, Франція відпочила

Збірна Тунісу порадувала фанатів на цьому турнірі. Африканці зіграли внічию з Данією та змогли здолати дублюючий склад французів. При чому обидва результати по справі.

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Команду підвела гра з Австралією, коли їм треба було діяти першим номером. У Туніса виявилось недостатньо атакувального потенціалу, щоб пробити Меттью Раяна.

Франція ж без напруження пройшла групу і навіть поразка від Туніса пішла команді на користь. Дешам перевірив в дії найближчий резерв та все одно зберіг перше місце.

Відеоогляд матчу Туніс – Франція:

Аргентина оживає після сенсації

Команда Ліонеля Скалоні почала турнір із неочікуваної поразки від Саудівської Аравії, поставивши себе у скрутне становище, коли треба вигравати обидві наступні зустрічі.

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Втім "альбіселесте" поступово приходили в себе і вирішували завдання. Якщо у матчі з мексиканцями команда довгий час не вражала і виграла за рахунок генія Мессі, то з Польщею гра і результат вийшли цілком задовільними.

Мессі та компанія завдали аж 13 ударів в ствір воріт Щенсни, але кіпер поляків спіймав кураж, здійснивши більше десяти сейвів та відбивши пенальті. Тим не менше, Аргентина забила двічі і мала ще моменти. щоб довести до розгрому.

Цей результат дозволив збірній виграти групу та отримати прийнятну Австралію в 1/8 фіналу. Головне – не повторювати гру із Саудівською Аравією.

Відеоогляд матчу Аргентина – Польща:

Коли жовті картки понад усе

Заочна боротьба за друге місце розгорнулась між поляками та мексиканцями. Перші мали гандикап у три бали, однак без шансів програвали Аргентині.

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Мексика ж зустрічалась із Саудівською Аравією, яка теж мала шанси на плей-офф. Втім ударний початок другого тайма та два голи дозволили підопічним Мартіно захопити ініціативу. При рахунках 2:0 в обидвох матчах вимальовувалась неймовірна картинка:

Польща і Мексика набирали по 4 бали, розподіляючи між собою 2 та 3 місця.

Загальна різниця м'ячів у команд ідентична – 2:2

Очна зустріч також не виявила переможця, у першому турі команди зіграли 0:0

Наступним критерієм був показник фейр-плей (кількість жовтих та червоних карток в усіх матчах). І тут у Польщі була перевага – вони заробили 5 "гірчичників" проти семи у мексиканців. Це положення міг порушити будь-який гол в матчах.

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Аргентина була вкрай близька, щоб добити наших сусідів. Мексика також наближалась до третього забитого голу. Втім, його у підсумку забили аравійці на п'ятій компенсованій хвилині, коли підопічні Мартіно побігли в атаку.

Таким чином, Мексика вперше за 32 роки не виходить в плей-офф, а туди потрапляє Польща. Проте якість гри Левандовскі та компанії залишає бажати кращого. Важко уявити, що ця команда може в 1/8 фіналу протиставити французам.

Відеоогляд матчу Саудівська Аравія – Мексика: