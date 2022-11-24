Підсумки четвертого дня ЧС-2022: карнавал від Іспанії, сенсаційна Японія та суперечлива Бельгія

В Катарі пройшов четвертий ігровий день, в якому команди забили аж 11 голів. Правда, сім з них забила лише одна команда. Підбиваємо підсумки чемпіонату світу за 23 листопада.

На чемпіонат світу 2022 завершився вже четвертий ігровий день. На дистанцію вийшли срібні та бронзові призери Мундіалю, а Німеччина сенсаційно програла аутсайдеру. 24 канал підбиває підсумки середи.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Матчі дня:

Марокко – Хорватія 0:0

Німеччина – Японія 1:2 (Гюндоган, 33 (пен.) – Доан, 75, Асано, 83)

(Гюндоган, 33 (пен.) – Доан, 75, Асано, 83) Іспанія – Коста-Рика 7:0 (Ольмо, 11, Асенсіо, 21, Ферран Торрес, 31 (пен.), Ферран Торрес, 54, Гаві, 74, Солер, 90, Мората, 90+2)

(Ольмо, 11, Асенсіо, 21, Ферран Торрес, 31 (пен.), Ферран Торрес, 54, Гаві, 74, Солер, 90, Мората, 90+2) Бельгія – Канада 1:0 (Батшуаї, 44)

Марнотратство Німеччини подарувало другу сенсацію на ЧС

Команда Ханса-Дітера Фліка мала все для того, щоб без проблем долати японців. Бундестім вийшли вперед у першому таймі і створили достатньо моментів для перемоги.

Втім німці дозволили собі розслаблено підходити до своїх моментів. Команда показала вкрай жахливу результативність, адже нанесла аж 8 ударів в ствір.

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Японці ж терпіли та вичікували на свій момент. І він прийшов, коли тренер провів низку замін. Спочатку після прострілу Мінаміно і невдалого виносу Ноєра забив Доан. А вже за сім хвилини Асано скористався позиційними помилками Зюле і Шлоттербека і розстріляв впритул Мануеля.

ВІдеоогляд матчу Німеччина – Японія:

Для Бундестім це третя поразка в чотирьох останніх іграх на ЧС. Такий результат ставить під сумнів путівку в плей-офф і задля неї треба обіграти іспанців у наступній грі.

Іспанія потренувалась, а Коста-Рика застигла у минулому

А зробити це Німеччині буде дико складно. Іспанія сьогодні змогла не тільки показати свій високий клас, але і відпочити перед важливою грою.

На відміну від японців, Коста-Рика стала солодкою булочкою для "фурії рохи". Підопічні Енріке забили аж сім "сухих м'ячів" і спокійно готуються до наступних ігор. Костариканці – не показник, але з такою грою Іспанія може розраховувати на вихід у пізні стадії ЧС.

ВІдеоогляд матчу Іспанія – Коста-Рика:

А ось самих центральноамериканці вже мабуть вибули з гри. Річ не тільки у рахунку, а і у грі, якої, по суті, не було. Команда Луїса Суареса не спромоглась завдати бодай одного удару в ствір воріт Сімона. Здається, ця збірна застрягла у прориві 2014 року і досі не змогла оновитись.

Марокко і Канада мають шанси на плей-офф

Що стосується групи Е, то тут команди подарували вболівальникам напружені та рівні поєдинки. Приємне враження залишили по собі марокканці. Зієш і компанія дали абсолютно рівний бій віцечемпіону світу і по суті не поступилась в жодному компоненті.

ВІдеоогляд матчу Марокко – Хорватія:

Правда, сама гра не вийшла надто яскравою через невелику кількість моментів. А ось Бельгія і Канада подарували різні фарби футболу. Для "кленових" це був перший Мундіаль за останні 36 років.

У першому таймі канадці мали виходити вперед, але на заваді їм стали захисники Бельгії та неймовірний Куртуа. Саме він на 11 хвилині потягнув пенальті від Девіса.

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Бельгії треба додавати

Про Бельгію варто сказати окремо. Команда одночасно не вразила у першому поєдинку, але і відіграла достатньо грамотно. До перерви "червоних дияволів" рятувала надійна гра в захисті, а свій єдиний момент команда реалізувала перед перервою.

Після цього бронзовий призер ЧС відійшов на гру на контратаках. І це можна було б адекватно сприйняти, але їм протистояла не рівна команда, а один з аутсайдерів турніру.

Якби Канада не вражала, але бельгійці дали супернику можливість показати себе яскраво і залишили питання про закономірність їх перемоги. Якщо підопічні хочуть повторити успіх чотирирічної давності, команді треба додавати в першу чергу в атаці.

Відео голу Батшуаї в матчі Бельгія – Канада:

Німці не мовчать про несправедливість

З неігрових моментів вболівальників сколихнула акція збірної Німеччини перед грою з японцями. На командному фото футболіста закрили свої рти руками, символізуючи обмеження свободи слова у Катарі.

Все через капітанську пов'язку "One Love". Її капітани провідних збірних хотіли вдягати під час матчів ЧС для підтримки ЛГБТ-спільноти. Втім ФІФА не дозволила їм це зробити.

Втім це не зупинилу навіть міністерку закордонних справ Німеччини на трибунах. Ненсі Фезер вдягла таку пов'язку під піджак, після чого зняла його на очах у президента ФІФА Джанні Інфантіно. Сильний вчинок!