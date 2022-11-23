Кремль робить усе, аби дискредитувати нашу державу в інформаційному полі та застосовує для цього всі можливі методи. Ворожі псевдожурналісти почали масового повідомляти про затримання українців у Катарі за "пропаганду нацизму".

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Як Росія видає бажане за дійсне

Очевидно, що "інцидент" з публікацією фейку не можна вважати випадковістю. Російські медіа свідомо поширювали відео зі затриманням українських фанатів у Катарі, повністю змінивши його контекст.

Кремлівські журналісти стверджували, що ролик належить телеканалу Al Jazeera. На відео були видно українських фанів, які нібито прималювали до символу Чемпіонату світу з футболу вуса Гітлера та написали на банерах нацистське вітання "Sieg Heil".

Але насправді це брехня і такого не було. Насамперед важливо сказати, що такого ролика взагалі немає на офіційному сайті та у соцмережах катарського медіа Al Jazeera, до того ж його оформлення повністю відрізняється від типового стилю відеосюжетів телеканалу.

️У відео використане старе фото українських вболівальників, яке не має стосунку до Чемпіонату світу 2022, що проходить у Катарі,

– зазначають Stopfake.

Зверніть увагу! У Катарі 20 листопада стартував Чемпіонат світу з футболу 2022. Це міжнародне футбольне змагання, в якому беруть участь чоловічі збірні команди країн, що є членами ФІФА. Його проводяться раз на чотири роки уже понад 90 років.

Футбол не поза політикою: як Росія використовує дітей для пропаганди

Нещодавно українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала у своєму інстаграмі приголомшливі фотографії. На них видно, як у спортивному залі дітей виклали у формі літери "Z", що є символом "специальной воєнной опєрациї" – або ж війни Росії проти України. Телеведуча зазначила, що ворожа держава використовує навіть дітей-футболістів для того, аби просувати свою ідеологію.

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