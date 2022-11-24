На чемпионате мира 2022 года завершился уже четвертый игровой день. На дистанцию вышли серебряные и бронзовые призеры Мундиаля, а Германия сенсационно проиграла аутсайдеру. 24 канал подводит итоги среды.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Матчи дня:

Марокко – Хорватия 0:0

Германия – Япония 1:2 (Гюндоган, 33 (пен.) – Доан, 75, Асано, 83)

(Гюндоган, 33 (пен.) – Доан, 75, Асано, 83) Испания – Коста-Рика 7:0 (Ольмо, 11, Асенсио, 21, Ферран Торрес, 31 (пен.), Ферран Торрес, 54, Гави, 74, Солер, 90, Мората, 90+2)

(Ольмо, 11, Асенсио, 21, Ферран Торрес, 31 (пен.), Ферран Торрес, 54, Гави, 74, Солер, 90, Мората, 90+2) Бельгия – Канада 1:0 (Батшуайи, 44)

Транжирство Германии подарило вторую сенсацию на ЧМ

Команда Ханса-Дитера Флика имела все для того, чтобы без проблем одолевать японцев. Бундестим вышел вперед в первом тайме и создал достаточно моментов для победы.

Впрочем, немцы позволили себе расслабленно подходить к своим моментам. Команда показала крайне ужасающую результативность, ведь нанесла 8 ударов в творение.

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Японцы терпели и выжидали на свой момент. И он пришел, когда тренер произвел ряд замен. Сначала после прострела Минамино и неудачного выноса Нойера забил Доан. А уже через семь минут Асано воспользовался позиционными ошибками Зюле и Шлоттербека и расстрелял в упор Мануэля.

Видеообзор матча Германия – Япония:

Для Бундестима это третье поражение в четырех последних играх на ЧМ. Такой результат подвергает сомнению путевку в плей-офф и ради нее нужно обыграть испанцев в следующей игре.

Испания потренировалась, а Коста-Рика застыла в прошлом

А сделать это Германии будет очень сложно. Испания сегодня смогла не только показать свой высокий класс, но отдохнуть перед важной игрой.

В отличие от японцев, Коста-Рика стала сладкой булочкой для "фурии рохи". Подопечные Энрике забили семь "сухих мячей" и спокойно готовятся к следующим играм. Костариканцы – не показатель, но с такой игрой Испания может рассчитывать на выход в поздние стадии ЧМ.

Видеообзор матча Испания – Коста-Рика:

А вот сами центральноамериканцы уже, вероятно, выбыли из игры. Дело не только в счете, но и в игре, которой, в сущности, не было. Команда Луиса Суареса не смогла нанести хотя бы один удар в створ ворот Симона. Кажется, эта сборная застряла в прорыве 2014 года и до сих пор не смогла обновиться.

Марокко и Канада имеют шансы на плей-офф

Что касается группы Е, то команды подарили болельщикам напряженные и равные поединки. Приятное впечатление оставили после себя марокканцы. Зееш и компания дали совершенно равный бой вицечемпиону мира и по сути не уступила ни в одном компоненте.

Видеообзор матча Марокко – Хорватия:

Правда, сама игра не получилась слишком яркой из-за небольшого количества моментов. А вот Бельгия и Канада подарили разные краски футбола. Для "кленовых" это был первый мундиаль за последние 36 лет.

В первом тайме канадцы должны были выходить вперед, но помешали им защитники Бельгии и невероятный Куртуа. Именно он на 11-й минуте потянул пенальти от Дэвиса.

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Бельгии нужно добавлять

О Бельгии следует сказать отдельно. Команда одновременно не поразила в первом поединке, но и отыграла достаточно грамотно. До перерыва "красных дьяволов" спасала надежная игра в защите, а свой единственный момент команда реализовала перед перерывом.

После этого бронзовый призер ЧМ отошел на игру на контратаках. И это можно было бы правильно воспринять, но им противостояла не равная команда, а один из аутсайдеров турнира.

Если Канада не поражала, но бельгийцы дали сопернику возможность показать себя ярко и оставили вопрос о закономерности их победы. Если подопечные хотят повторить успех четырехлетней давности, команде нужно прибавлять в первую очередь в атаке.

Видео гола Батшуаи в матче Бельгия – Канада:

Немцы не молчат про несправедливость

Из неигровых моментов болельщиков заинтересовала акция сборной Германии перед игрой с японцами. На командном фото футболиста закрыли свои рты руками, символизируя ограничение свободы слова в Катаре.

Все через капитанскую повязку "One Love". Ее капитаны ведущих сборных хотели одевать во время матчей ЧМ для поддержки ЛГБТ-сообщества. Впрочем, ФИФА не позволила им это сделать.

Впрочем, это не остановило даже министерку иностранных дел Германии на трибунах. Нэнси Фезер надела такую повязку под пиджак, после чего сняла его на глазах у президента ФИФА Джанни Инфантино. Сильный поступок!