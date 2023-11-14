Чемпіонат Іспанії 2023-2024 пішов на паузу через міжнародні матчі збірних. На середину листопада в турнірі відіграно 13 турів, пише 24 канал.

До теми Вогняний перформанс Довбика та Циганкова: Жирона здобула вольову перемогу в Ла Лізі – відео

Божевільний старт Жирони

В Ла Лізі виник несподіваний лідер, перше місце утримує каталонська Жирона. Команда Мічела виграла 11 з 13-ти матчів сезону та випереджає Реал на два пункти, а Барселону – на чотири.

При цьому Жирона є найрезультативнішою командою чемпіонату (31 гол), не в останню чергу завдяки українцям. Віктор Циганков та Артем Довбик є гравцями основи каталонців.

На рахунку вінгера по два голи та асисти, тоді як Артем посідає четверте місце у рейтингу бомбардирів Ла Ліги із сімома м'ячами. Після такого феєричного старту Жирону стали записувати у претенденти на чемпіонство.

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На початку сезону букмекери виставляли на підсумкове перше місце каталонців коефіцієнт аж 1250,00. Втім зараз він впав аж у сотню разів. Жирона є четвертим фаворитом у боротьбі за золото із коефіцієнтом у 10,00. Як виглядають котирування на чемпіонство:

Реал – 1,60

Барселона – 3,10

Атлетіко – 9,00

Жирона – 10,00

Реал Сосьєдад – 250,00

Атлетік – 350,00

Бетіс – 350,00

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Якщо брати більш помірні цілі, то експерти вірять, що Жирона опиниться у топ-4 та потрапить у Лігу чемпіонів. Коефіцієнт на такий підсумок становить всього 1,35.

Що ж стосується гонки бомбардирів, то Артема Довбика вважають одним із фаворитів на Трофей Пічічі. На українця виставлений коефіцієнт 15,00, так само як у Альваро Морати (Атлетіко) та Жерара Морено (Вільярреал). Їх випереджають лише троє:

Роберт Левандовський (Барселона) – 1,90

Джуд Беллінгем (Реал) – 2,70

Антуан Грізманн (Атлетіко) – 7,00

В середньому Артему пророкують десь 13 м'ячів за сезон. На ТМ 13,5 голів можна поставити за 1.72. А ось на те, що найкращим бомбардиром стане Віктор Циганков, виставлений коефіцієнт 200,00.