Чемпіонат Іспанії 2023-2024 пішов на паузу через міжнародні матчі збірних. На середину листопада в турнірі відіграно 13 турів, пише 24 канал.
До теми Вогняний перформанс Довбика та Циганкова: Жирона здобула вольову перемогу в Ла Лізі – відео
Божевільний старт Жирони
В Ла Лізі виник несподіваний лідер, перше місце утримує каталонська Жирона. Команда Мічела виграла 11 з 13-ти матчів сезону та випереджає Реал на два пункти, а Барселону – на чотири.
При цьому Жирона є найрезультативнішою командою чемпіонату (31 гол), не в останню чергу завдяки українцям. Віктор Циганков та Артем Довбик є гравцями основи каталонців.
На рахунку вінгера по два голи та асисти, тоді як Артем посідає четверте місце у рейтингу бомбардирів Ла Ліги із сімома м'ячами. Після такого феєричного старту Жирону стали записувати у претенденти на чемпіонство.
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На початку сезону букмекери виставляли на підсумкове перше місце каталонців коефіцієнт аж 1250,00. Втім зараз він впав аж у сотню разів. Жирона є четвертим фаворитом у боротьбі за золото із коефіцієнтом у 10,00. Як виглядають котирування на чемпіонство:
- Реал – 1,60
- Барселона – 3,10
- Атлетіко – 9,00
- Жирона – 10,00
- Реал Сосьєдад – 250,00
- Атлетік – 350,00
- Бетіс – 350,00
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Якщо брати більш помірні цілі, то експерти вірять, що Жирона опиниться у топ-4 та потрапить у Лігу чемпіонів. Коефіцієнт на такий підсумок становить всього 1,35.
Що ж стосується гонки бомбардирів, то Артема Довбика вважають одним із фаворитів на Трофей Пічічі. На українця виставлений коефіцієнт 15,00, так само як у Альваро Морати (Атлетіко) та Жерара Морено (Вільярреал). Їх випереджають лише троє:
- Роберт Левандовський (Барселона) – 1,90
- Джуд Беллінгем (Реал) – 2,70
- Антуан Грізманн (Атлетіко) – 7,00
В середньому Артему пророкують десь 13 м'ячів за сезон. На ТМ 13,5 голів можна поставити за 1.72. А ось на те, що найкращим бомбардиром стане Віктор Циганков, виставлений коефіцієнт 200,00.