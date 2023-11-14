Чемпионат Испании 2023-2024 пошел на паузу из-за международных матчей сборных. К середине ноября в турнире отыграно 13 туров, пишет 24 канал.

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Безумный старт Жироны

В Ла Лиге возник неожиданный лидер, первое место удерживает каталонская Жирона. Команда Мичела выиграла 11 из 13 матчей сезона и опережает Реал на два пункта, а Барселону – на четыре.

При этом Жирона является результативной командой чемпионата (31 гол), не в последнюю очередь благодаря украинцам. Виктор Цыганков и Артем Довбик – игроки основы каталонцев.

На счету вингера по два гола и ассиста, тогда как Артем занимает четвертое место в рейтинге бомбардиров Ла Лиги с семью мячами. После столь феерического старта Жирону стали записывать в претенденты на чемпионство.

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В начале сезона букмекеры выставляли на итоговое первое место каталонцев коэффициент 1250,00. Впрочем, сейчас он упал в сотню раз. Жирона является четвёртым фаворитом в борьбе за золото с коэффициентом в 10,00. Как выглядят котировки на чемпионство:

Реал – 1,60

Барселона 3,10

Атлетико – 9,00

Жирона – 10,00

Реал Сосьедад – 250,00

Атлетик – 350,00

Бетис – 350,00

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Если брать умеренные цели, то эксперты верят, что Жирона окажется в топ-4 и попадет в Лигу чемпионов. Коэффициент такой итог составляет всего 1,35.

Что касается гонки бомбардиров, то Артема Довбика считают одним из фаворитов на Трофей Пичичи. На украинца выставлен коэффициент 15,00, как у Альваро Мораты (Атлетико) и Жерара Морено (Вильярреал). Их опережают только трое:

Роберт Левандовский (Барселона) – 1,90

Джуд Беллингем (Реал) – 2,70

Антуан Гризманн (Атлетико) 7,00

В среднем Артему прочат где-то 13 мячей за сезон. На ТМ 13,5 головы можно поставить за 1.72. А вот на то, что лучшим бомбардиром станет Виктор Цыганков, выставлен коэффициент 200,00.