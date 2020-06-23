Раніше чемпіон WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон спарингував з обома боксерами. Американець розповів, кого бачить фаворитом бою між українцем і американцем.

Про це розповів боксер у інтерв'ю для EsNews.

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Прогноз Стівенсона

За словами Стівенсона, він тренувався із українцем. Перший раз Ломаченко придивлявся до техніки Стівенсона. Українець дуже конкурентний боксер. Він хотів побити Стівенсона, але не зміг, хоча і намагався.

Також американець спарингував із Лопесом ще перед Олімпійськими іграми. Він вважає, що бій з Ломаченко буде дуже складним. Лопес відмінний боксер, він сильний, різкий, розумний та потужний.

На думку Стівенсона, шанси у Лопеса будуть лише у перших трьох-чотирьох раундах. Можливо, в цей період йому вдасться зловити українця потужним ударом та перемогти. Якщо ні, то далі Ломаченко буде повністю домінувати на ринзі.

Він впав в бою з Лінаресом, але піднявся і нокаутував його. Ломаченко фаворит у пізніх раундах, але мені дуже цікаво, що Теофімо зможе зробити на старті зустрічі.

– сказав Стівенсон.

Сам американець теж заявив, що не проти зустрітись із українцем.

Що відомо про Стівенсона? Шакур Стівенсон – срібний призер Олімпійських ігор 2016 року. У жовтні 2019 року у бою проти американця Джоета Гонсалеса виграв вакантний титул чемпіона WBO у напівлегкій вазі. Шакур одним з перших Шакур Стівенсон – срібний призер Олімпійських ігор 2016 року. У жовтні 2019 року у бою проти американця Джоета Гонсалеса виграв вакантний титул чемпіона WBO у напівлегкій вазі. Шакур одним з перших провів успішний бій після карантину.

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