Чемпион WBO Стивенсон спрогнозировал ход поединка Ломаченко – Лопес
Ранее чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон спарринговал с обоими боксерами. Американец рассказал, кого видит фаворитом боя между украинцем и американцем.
Об этом рассказал боксер в интервью EsNews.
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Прогноз Стивенсона
По словам Стивенсона, он тренировался с украинцем. Первый раз Ломаченко присматривался к технике Стивенсона. Украинец очень конкурентный боксер. Он хотел побить Стивенсона, но не смог, хотя и пытался.
Также американец спарринговал с Лопесом еще перед Олимпийскими играми. Он считает, что бой с Ломаченко будет очень сложным. Лопес отличный боксер, он сильный, резкий, умный и мощный.
По мнению Стивенсона, шансы у Лопеса будут только в первых трех-четырех раундах. Возможно, в этот период ему удастся поймать украинца мощным ударом и победить. Если нет, то дальше Ломаченко будет полностью доминировать на ринге.
Он упал в бою с Линаресом, но поднялся и нокаутировал его. Ломаченко фаворит в поздних раундах, но мне очень интересно, что Теофимо сможет сделать на старте встречи.
– сказал Стивенсон.
Сам американец тоже заявил, что не против встретиться с украинцем.
Бой Ломаченко – Лопес: главное
- Поединок между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в США.
- Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся со зрителями на трибунах.
- Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рэйдерс". Именно на арене этого клуба может состояться бой.
- Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще пренадлежит Лопесу.