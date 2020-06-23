Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Шейн Мозлі впевнений, що легендарний боксер Флойд Мейвезер завдав поразки українцю Василю Ломаченку, якби їх бій відбувся в рамках другої напівлегкої ваги.

Про це повідомив колишній чемпіон у своєму Twitter.

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Гучна заява

Мейвезер – феноменальний. Я вважаю, що він би переміг Ломаченка,

– написав Шейн.

За його словами, раніше Мейвезер був молодим та талановитим, а швидкість переміщення на ринзі була неймовірна. Він не впевнений, що українець достатньо сильний, щоб перемогти Мейвезера.

Додамо, що наступним суперником українця став Теофімо Лопес. Наразі ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися бій.

Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.

Непереможний американський боксер-професіонал Флойд Мейвезер ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.

Мейвезер завершив боксерську кар'єру в 2017 році, здобувши 50 перемог в 50 боях. Зараз Флойд є відомим інвестором і власником промоутерської компанії.

Хто такий Шейн Мозлі