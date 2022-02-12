Чемпіон WBC Чарло загримів за ґрати: боксер, який переміг українця, скоїв напад

Непереможний американський боксер Джермалл Чарло знову має проблеми із законом. Чинний чемпіон світу за версією WBC потрапив за ґрати.

Боксеру загрожує від 2 до 10 років ув'язнення

31-річний боксер середньої ваги був заарештований у п'ятницю, 11-го лютого. Чарло звинувачують у нападі на одного з членів сім'ї із заподіянням тілесних ушкоджень.

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Наразі Джермалл перебуває під вартою. За нього призначено заставу у розмірі 10 тисяч доларів.

Якщо Чарло визнають винним, то йому може загрожувати термін від двох до десяти років позбавлення волі.



Джермалл Чарло арештований / Фото tmz.com

Проблеми Чарло із законом

У 2020 році Чарло захистив титул WBC. У США він рішенням суддів переміг українця Сергія Дерев'янченка

Повідомляється, що Чарло арештували менш ніж за два тижні після того, як він був повністю виправданий за попередніми звинуваченнями в пограбуванні.

У серпні 2021 року його заарештували після конфлікту з офіціанткою в одному з барів міста Сан-Антоніо (США).

Тоді в боксера виникли проблеми з оплатою, внаслідок чого й стався конфлікт. За даними поліції, у них є відео, на якому можна побачити, як Чарло забирає в офіціантки дві папки для інкасації рахунків та виймає їх вміст.

Через деякий час офіціантка повідомила поліції, що зазнала легкої травми ноги. У підсумку спортсмен здався поліції. Згодом з Чарло було знято всі звинувачення.