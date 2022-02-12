Боксеру загрожує від 2 до 10 років ув'язнення

31-річний боксер середньої ваги був заарештований у п'ятницю, 11-го лютого. Чарло звинувачують у нападі на одного з членів сім'ї із заподіянням тілесних ушкоджень.

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Наразі Джермалл перебуває під вартою. За нього призначено заставу у розмірі 10 тисяч доларів.

Якщо Чарло визнають винним, то йому може загрожувати термін від двох до десяти років позбавлення волі.



Джермалл Чарло арештований / Фото tmz.com

До уваги. У 2020 році Чарло захистив титул WBC. У США він рішенням суддів переміг українця Сергія Дерев'янченка.

Проблеми Чарло із законом

Повідомляється, що Чарло арештували менш ніж за два тижні після того, як він був повністю виправданий за попередніми звинуваченнями в пограбуванні.

У серпні 2021 року його заарештували після конфлікту з офіціанткою в одному з барів міста Сан-Антоніо (США).

Тоді в боксера виникли проблеми з оплатою, внаслідок чого й стався конфлікт. За даними поліції, у них є відео, на якому можна побачити, як Чарло забирає в офіціантки дві папки для інкасації рахунків та виймає їх вміст.

Через деякий час офіціантка повідомила поліції, що зазнала легкої травми ноги. У підсумку спортсмен здався поліції. Згодом з Чарло було знято всі звинувачення.