Радник прокурора США Стівен Малдроу повідомив, що 31-го січня закінчилася дискусія щодо вибору покарання для Вердехо та його спільника.
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Повідомляється, що для Вердехо та його спільника та Луїса Антоніо Кадіса-Мартінеса не добиватимуться смертної кари.
Вердехо залишиться у федеральній в'язниці в Гуайнабо (Пуерто-Ріко) принаймні до наступного судового засідання 18-го березня. Він там перебуває з 2-го травня 2021 року.
Звинувачення проти боксера
У квітні 2021 року зникла вагітна дівчина боксера Кеішла Родрігес Ортіс. Згодом її знайшли мертвою. Свідок і водночас учасник злочину розповів, що Вердехо скинув дівчину з мосту.
Боксера звинувачують у викраденні автомобіля, що призвело до смерті, викраданні людей, що призвело до смерті, вбивстві ненародженої дитини, викраденні та вбивстві Кеішли Родрігес Ортіс.
Вердехо висунули звинувачення у застосуванні вогнепальної зброї.
Цей злочин тягне за собою довічне ув'язнення, але тільки в поєднанні з винесеним обвинувальним вироком за будь-яким із вищезгаданих звинувачень.