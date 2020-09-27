Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко 26 вересня втратив третій шанс стати чемпіоном світу. Сергій програв володарю титулу WBC Джермаллу Чарло.

Непереможний американець Чарло переміг одноголосним рішенням суддів. Про це повідомляє 24 канал.

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Хід поєдинку

30-річний американець краще розпочав поєдинок і протягом першої половини бою не відчував помітних проблем. Тільки з 5-6 раунду Сергій почав активно атакувати.

Українець почав багато пробивати "двійки", аперкоти та вийшов на середню дистанцію. На жаль, у 6-й трихвилинці українець отримав розсічення над правим оком. Обидва боксери важко дихали.

Від 7-го раунду американець активно почав використовувати лівий джеб та методично пробивав по розсіченню Сергія. Натомість українець працював вибухово, проводячи різкі атаки.

У восьмому раунді Дерев'янченко затискав Чарло, пробиваючи багато по обличчю. Атаки українця складали по 14 ударів і вже він вів бій, а не Чарло. Джермаал почав заряджатися на нокаут. Наприкінці раунду Сергій пропустив важкий удар, але встояв.

У дев'ятому раунді Сергій, перебуваючи у статичному положенні, почав пропускати важкі удари правою від Чарло.

Перший так званий "чемпіонський раунд", мабуть, був за українцем, який декілька разів змусив Чарло "смакувати" важкі удари. Та українцю потрібен був нокаут, адже по очках він навряд чи перемагав.

В останньому раунді Дерев'янченко намагався зав'язати з Чарло відкритий обмін ударами, проте американець раціонально працював на середній дистанції. Сергій був заведений, не здавався і йшов вперед. В останні секунди Чарло пропустив важкий правий, але українець не встиг добити американця.

У підсумку судді віддали перемогу Чарло: 116:112, 1117:111, 118:110.