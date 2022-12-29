Свіжоспечений чемпіон світу мріє повернутися в Серію А: ексгравцю Металіста набридло в Іспанії

Аргентинський вінгер Алехандро "Папу" Гомес планує під час зимового трансферного вікна змінити клубну прописку. Один з героїв Мундіалю чекає на цікаву пропозицію.

Футболісти збірної Аргентини стали тріумфаторами чемпіонату світу 2022 в Катарі. На володарів золотих нагород Мундіалю влаштували справжнє полювання гранди європейського футболу.

Читайте також Не захотіли підігрувати владі: Мессі і Ко відмовилися відвідати президентський палац

Назад у Серію А

І хоча Алехандро Гомес не відігравав перших ролей у команді Ліонеля Скалоні, вінгер теж планує змінити клуб. Тим паче, що у 34-річного вінгера виник конфлікт із головним тренером Севільї Хорхе Сампаолі.

За повідомленням відомого інсайдера Ніколи Скіри, ексгравець харківського Металіста має бажання повернутися до Серії А. Зірковий футболіст яскраво провів частину своєї кар'єри у чемпіонаті Італії, тож цей варіант у нього в пріоритеті.

Гомес на ЧС-2022

34-річний вінгер Севільї на ЧС-2022 зіграв лише один матч.

У поєдинку 1/8 фіналу проти Австралії (2:1) аргентинець зіграв 50 хвилин.

Через отриману травму Гомес не зміг допомогти своїм партнерам по збірній у наступних поєдинках.

Всього він провів за Аргентину 17 матчів, у яких забив 3 голи.

, що до переходу в Металіст, Гомес захищав кольори Катаньї, де провів 111 матчів і забив 18 голів. Після нетривалого українського етапу кар'єри Папу повернувся до Серії А. Аргентинець був на провідних ролях у Аталанті, де грав разом з нашим Русланом Маліновським. За бергамасків Гомес забив 59 голів у 252 матчах.