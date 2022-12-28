Зустрічати тріумфаторів Мундіалю-2022 на вулиці Буєнос-Айреса вийшли мільйони фанатів. Очікувалося, що Мессі з партнерами по команді мали вийти на балкон президентського палацу і продемонструвати Кубок світу щасливій публіці. Проте цього не сталося.

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Футболісти Аргентини проти діючої влади

Не дивлячись на запрошення від президента Аргентини, футболісти вирішили відмовитися від візиту. Найімовірніше, це пов'язано з політичними розбіжностями. Гравці збірної категорично не хотіли бути використаними для будь-яких заяв чинної влади Аргентини з балкона президентського палацу.

До речі, це перший випадок в історії Аргентини, коли команда відмовилася прийти з Кубком світу до президентського палацу.

Нагадаємо, що президент Аргентини Альберто Фернандес відомий своїми проросійськими поглядами. Раніше він подякував президенту держави-терориста Володимиру Путіну за привітання з перемогою на ЧС-2022.

Цілком можливо, що політичний вектор Аргентини зміниться, коли президентом країни виберуть Ліонеля Мессі. Підтримка народу герою Мундіалю-2022 точно гарантована. Залишилось тільки улюбленцю мільйонів виставити свою кандидатуру на наступних президентських виборах.