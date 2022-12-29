Футболисты сборной Аргентины стали триумфаторами чемпионата мира 2022 в Катаре. На обладателей золотых наград Мундиаля устроили настоящую охоту гранды европейского футбола.
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Обратно в Серию А
И хотя Алехандро Гомес не играл первых ролей в команде Лионеля Скалони, вингер тоже планирует сменить клуб. Тем более что у 34-летнего вингера возник конфликт с главным тренером Севильи Хорхе Сампаоли.
По сообщению известного инсайдера Николы Скиры, у экс-игрока харьковского Металлиста есть желание вернуться в Серию А. Звездный футболист ярко провел часть своей карьеры в чемпионате Италии, поэтому этот вариант у него в приоритете.
Гомес на ЧМ-2022
- 34-летний вингер Севильи на ЧМ-2022 сыграл всего один матч.
- В поединке 1/8 финала против Австралии (2:1) аргентинец сыграл 50 минут.
- Из-за полученной травмы Гомес не смог помочь своим партнерам по сборной в следующих поединках.
- Всего он провел за Аргентину 17 матчей, в которых забил 3 гола.