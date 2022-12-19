Футболісти збірної Аргентини здобули заслужену перемогу у фіналі ЧС-2022. У вирішальному матчі "Альбіселесте" перемогли Францію у серії післяматчевих пенальті.
Читайте також Мессі бере золото: Аргентина виграла ЧС-2022 у божевільному фіналі по пенальті – відео голів
Ексгравець Металіста став чемпіоном світу
У числі переможців чемпіонату світу опинився колишній футболіст харківського Металіста Алехандро Гомес.
34-річний вінгер Севільї на ЧС-2022 зіграв лише один матч. У поєдинку 1/8 фіналу проти Австралії (2:1) аргентинець зіграв 50 хвилин. Через отриману травму Гомес не зміг допомогти своїм партнерам по збірній у наступних поєдинках.
Алехандро Гомес з Кубком світу / instagram.com/papugomez_official
Як грав Гомес у Металісті
- Нагадаємо, Алехандро Гомес захищав кольори харківського Металіста у сезоні 2013/14. Через агресію Росії проти України він залишив харків'ян після чемпіонату.
- До речі, за перехід аргентинця тодішні господарі Металіста заплатили 7 мільйонів євро.
- У 2014 році Гомес став гравцем Аталанти. За трансфер вінгера італійці заплатили 4,47 мільйони євро, згідно даним Transfermarkt.
- У складі Металіста Гомес зіграв 24 матчі, забив 4 голи і віддав 6 результативних передач.