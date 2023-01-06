Джервонта влаштував штовханину на битві поглядів: відео неадекватної поведінки чемпіона світу

У ніч с 7 на 8 січня відбудеться поєдинок чемпіона WBA World у легкій вазі Джервонти Девіса та домініканця Ектора Луїса Гарсії. Напередодні бою боксери провели битву поглядів.

Регулярний чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіс вміє епатувати публіку. 28-річному боксеру замало проблем із поліцією, тож він вирішив порозважати публіку.

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Що трапилося з Джервонтою

Напередодні поєдинку з домініканцем Ектором Луїсом Гарсією відбулася традиційна дуель поглядів. Девіс вирішив вивести суперника з рівноваги своєю несподіваною поведінкою.

Спочатку Джервонта з дивним виглядом обличчя, ніби під дією алкоголю чи наркотиків, почав робити неадекватні рухи руками. Потім американець наблизився до Гарсії і штовханув опонента.

Відео штовханини Джервонти Девіса та Ектора Луїса Гарсії

Глядачі перебували у невизначеності – що відбувається з чемпіоном світу? Напругу зняла посмішка "Танка" наприкінці спектаклю. Глядачі зрозуміли, що Джервонта всіх розіграв.

Пізніше Девіс пояснив свою поведінку.

Це було круто. Я можу сказати, що Ектор був готовий до того, що збирався зробити. Все-таки він трохи виглядав здивованим. Я не штовхав його, як Ромеро. Я просто маю перевірити його настрій,

– заявив епатажний боксер.

Нагадаємо, що нещодавно Джервонту Девіса було затримано поліцією за звинуваченням у домашньому насильстві. За словами дружини боксера, він наніс їй кілька ударів під час сварки. Проте сам чемпіон світу заперечує свою винуватість.