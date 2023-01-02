7 січня у Вашінгтоні відбудеться бій за тимчасовий пояс чемпіона світу IBF у напівсередній вазі між українцем Кареном Чухаджяном і американцем Джароном Еннісом.

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Український боксер у своєму Instagram прокоментував майбутній поєдинок.

"2023 рік для мене розпочнеться з дуже важливою подією.

Через тиждень, 7 січня, відбудеться мій дебют у США – бій за тимчасовий титул чемпіона світу за версією IBF проти Джарона Енніса.

Я зроблю все, щоб перемогти, гідно представити Україну і заволодіти титулом. Дякую всім за підтримку. Бережіть себя", – написав Чухаджян.

26-річний боксер вже прибув до США, де відбудеться його поєдинок. Фото боксера з тренером Вячеславом Сенченко з американського аеропорту виклав менеджер боксера Максим Михайльов.

Карен Чухаджян чекає на бій / instagram.com/max_michailew

Варте уваги. Повноцінним поясом чемпіона IBF у цьому дивізіоні володіє Еррол Спенс. В рейтингу BoxRec Карен Чухаджян займає 27 місце, а його суперник Джарон Енніс 5-те.

Зазначимо, що головним поєдинком вечора боксу стане протистояння Джервонти Девіса з Ектором Луїсом Гарсією. Непереможений чемпіон WBA World вчергове потрапив у скандал, проте повідомлень про відміну поєдинку ще не було.