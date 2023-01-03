Аварія сталася в Сантьяго-де-Куба на Кубі в ніч на 31 грудня 2022 року. За даними місцевих ЗМІ, Юріоркіс Гамбоа нібито наїхав на пішохода на ділянці дороги без освітлення.

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Джерела заявляють, що боксер не був під впливом алкоголю чи наркотиків. А сама ситуація є "трагічною випадковістю". Попри це, Юріоркіса Гамбоа таки було затримано.

Що відомо про Юріоркіса Гамбоа

Варто нагадати, що Юріоркіс Гамбоа – кубинський професійний боксер, що виступає у легкій вазі.

У 2004 році він добув золоту медаль на Олімпійських іграх, де виступав у найлегшій вазі.

У 2007 році перейшов у професійний бокс. Там він виступав у напівлегкій вазі. І у 2009 році здобув титул чемпіона за версією WBA. У 2010 році до нього додав і титул чемпіона за версією IBF.

Згодом перейшов у легку вагу. Але там вже чемпіонськими здобутками похвалитися не зумів. Перша поразка на професійному ринзі була в бою проти Теренса Кроуфорда за титул чемпіона WBO у легкій вазі.

Останні три бої Гамбоа теж програв: Джервоні Девісу за вакантний титул чемпіона WBA в легкій вазі. Згодом Девіну Хейні, який захищав свій титул чемпіона за версією WBC у легкій вазі.

Останній бій – проти Ісаака Круза 16 квітня 2022 року. На кону був вакантний титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у легкій вазі. Але все закінчилося ще в п'ятому раунді – суддя зупинив бій