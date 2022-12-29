Непереможений боксер та чемпіон WBA World у легкій вазі Джервонта Девіс був затриманий у штаті Флорида. Зірковому спортсмену пред'явили обвинувачення у домашньому насильстві.

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Девіс провів ніч у поліцейському відділення, після чого його випустили під заставу у 1000 доларів. Опинившись на волі скандальний боксер спробував виправдатися перед своїми фанатами.

Я ніколи не піднімав руку ні на матір моєї дитини, ні на мою чортову доньку. Я не монстр, я надто довго мовчав,

– написав Девіс у Instagram.

Чемпіон світу впевнений, що на ньому просто хочуть заробити гроші, створивши штучний скандал.

"Зараз, коли я пишу цей текст, над моїм будинком пролітає гелікоптер. Просто вони всі на це дивляться, як на гарну нагоду заробити. Вони намагаються отримати якнайбільше грошей", – написав боксер.

Варто зауважити, що Девіс пізніше видалив з історії Instagram свої повідомлення. Також там більше немає спільних фото Джервонти та його дружини.

За повідомленням поліції, жінка отримала ляпаса від Девіса по правій стороні голови. Сила удару залишила поріз над верхньою губою жертви з правого боку рота.

Також варто нагадати, що це не перші проблеми із законом 28-річного боксера. Він неодноразово потрапляв у скандли з побоями, неприйнятною поведінкою у громадських місцях. А в листопаді 2020 року Джервонта влаштував ДТП і втік з місця події. За той інцидент йому й досі загрожує тюремний термін.

Нагадаємо, що у Джервонти на 7 січня на Capital One Arena у Вашингтоні США заплановано бій проти домініканця Ектора Луїса Гарсії. Цей поєдинок був задуманий як показовий для Девіса перед весняним супербоєм із зірковим Райаном Гарсією. Проте чи зможе Девіс виступити у намічені дати, дізнаємося найближчим часом.