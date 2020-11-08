Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC Девін Хейні здобув перемогу у над боксером з Куби Юріоркісом Гамбоа. Американець вважався фаворитом протистояння, але показав рівень боксу для аутсайдера.

Вечір від Matchroom Boxing на арені Seminole Hard Rock у Голлівуді завершився поєдинком між Хейні та Гамбоа. Перший нещодавно кинув виклик абсолютному чемпіону світу у легкій вазі Теофімо Лопесу. Американець показав дуже низький рівень боксу, хоча намагався виглядати впевнено на ринзі, пише 24 канал.

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Бляклий бій Хейні

Хейні завдяки перевазі у фізичних параметрах старався витримувати дистанцію та викидати джеби. Але такі дії не здивували суперника. Кубинець в останні секунди 3-хвилинки віддав у корпус американця хорошу комбінацію ударів у відповідь.

Юріоркіс у середині поєдинку почав використовувати високий блок, який не дозволяв ударам Девіна бути ефективними. Обидва боксери на ринзі виглядали не надто "свіжими".

Хейні не зумів продемонструвати рівень боксу, який повинен показувати фаворит зустрічі, а Гамбоа не скористався таким боксом від суперника з США.

Всі 12 раундів провели боксери на ринзі. Суддівські записки віддали одноголосну перемогу Хейні – 118:109, 120:107, 120:107.