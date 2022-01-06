Повернення Лукаку: Челсі розібрався з Тоттенхемом у матчі півфіналу Кубка ліги
Джерело:24 канал
У першому матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги Челсі виграв у Тоттенхема з рахунком 2:0. Форвард Ромелу Лукаку після конфлікту з тренером Томасом Тухелем повернувся до складу та провів весь матч.
Челсі – Тоттенхем 2:0
Голи: Гаверц, 5, Девіс, 34 (авт.)
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Вже у дебюті поєдинку хавбек "аристократів" Кай Гаверц за допомогою рикошету відправив м'яч у сітку воріт Льоріса.
А на 34 хвилині матчу курйозний автогол забив захисник "шпор" Девіс. Зієш виконав подачу в штрафний майданчик Тоттенхема зі стандарту, Танганга намагався вибити м'яч головою, але влучив у спину Девісу, рикошетом якого його м'яч залетів точно в кут воріт – 2:0.
Підопічні Томаса Тухеля впевнено довели матч до фінального свистка і мають чудові шанси на вихід у фінал.
- Матч у відповідь відбудеться 12 січня. У другому півфіналі зіграють Ліверпуль та Арсенал. Їхні поєдини перенесли через коронавірус.
Челсі – Тоттенхем відеоогляд