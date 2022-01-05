Коронавірус вдарив по команді українця
Окрім Яремчука, коронавірус підхопили Піцці, Неманя Радонич та Міле Свілар, а також кілька гравців дубля Бенфіки.
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Футболіст збірної України вже хворів на коронавірусну інфекцію у листопаді 2020-го. В серпні того ж року в українця також був позитивний тест на COVID-19, проте він виявився хибним.
У наступному поєдинку Бенфіка зустрінеться зіграє проти Пасуша-де-Феррейри в Прімейра-лізі. Матч відбудеться 9 січня. Скоріш за все українець не братиме участь в грі.
Команда "орлів" посідає третє місце турнірної таблиці чемпіонату Португалії.