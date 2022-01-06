Челсі – Тоттенхем 2:0

Голи: Гаверц, 5, Девіс, 34 (авт.)

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Вже у дебюті поєдинку хавбек "аристократів" Кай Гаверц за допомогою рикошету відправив м'яч у сітку воріт Льоріса.

А на 34 хвилині матчу курйозний автогол забив захисник "шпор" Девіс. Зієш виконав подачу в штрафний майданчик Тоттенхема зі стандарту, Танганга намагався вибити м'яч головою, але влучив у спину Девісу, рикошетом якого його м'яч залетів точно в кут воріт – 2:0.

Підопічні Томаса Тухеля впевнено довели матч до фінального свистка і мають чудові шанси на вихід у фінал.

Матч у відповідь відбудеться 12 січня. У другому півфіналі зіграють Ліверпуль та Арсенал. Їхні поєдини перенесли через коронавірус.

Челсі – Тоттенхем відеоогляд